Vakbonden en KBC botsen over zondagswerk

De onderhandelingen over een nieuwe cao met werkzekerheidsgarantie voor de 14.000 werknemers bij KBC zijn al een maand geblokkeerd. De reden? De koppeling met een experiment met zondagswerk.

Eind dit jaar loopt de werkzekerheidsgarantie af voor de 14.000 werknemers bij bankreus KBC. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat directie en vakbonden snel een akkoord zullen vinden om die aflopende cao te verlengen, schrijft De Tijd. De gesprekken daarover liggen namelijk al meer dan een maand stil. En het ziet er voorlopig niet naar uit dat die gesprekken snel zullen worden hervat.

Paard van Troje

Het voornaamste probleem is onenigheid tussen de vakbonden over het voorstel van de KBC-directie om de onderhandelingen over een nieuwe cao te koppelen aan een experiment met zondagswerk. Daarbij zou een klein team van vrijwilligers in het callcenter vragen moeten beantwoorden van klanten die op zondag op de KBC-website surfen.

Een experiment dat op weerstand stuit bij de twee kleinste vakbonden bij KBC, de liberale ACLVB en de socialistische BBTK. Met name voor de liberale vakbond is de koppeling met zondagswerk een brug te ver. ‘Dit is een paard van Troje. Als we dit toelaten, is het een kwestie van weken of zelfs dagen voor ook andere banken met gelijkaardige voorstellen over werk op zon- en feestdagen op de proppen komen’, zegt Maarten Dedeyne, afgevaardigde voor de bankensector van de ACLVB in De Tijd.

Schaduw van sociale verkiezingen

Alleen ACV Puls, met bijna 60 procent van de stemmen al jarenlang veruit de grootste vakbond bij KBC, is wél bereid om met de KBC-directie over zondagswerk te praten. Maar dat is onvoldoende. Aangezien het akkoord van de drie vakbonden nodig is om zondagswerk goed te keuren, liggen de gesprekken over een nieuwe cao voorlopig stil.

Op de vraag of de sociale verkiezingen in mei volgend jaar werpen hun schaduw vooruit werpen bij bankreus KBC, antwoordt Dirk De Backer bevestigend aan De Standaard. ‘Dat heeft er volgens mij zeker mee te maken. Ik hoop alleen maar dat de weigering om over een klein experiment met zondagswerk te praten de weg niet voorbereidt naar een nieuw sociaal bloedbad’, waarschuwt hij.

Begin september kondigde KBC al een herstructurering aan waarbij de komende drie jaar 1.400 banen worden geschrapt in België, weliswaar zonder gedwongen ontslagen.