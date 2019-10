Bewakingsagenten betogen aan Navo-hoofdzetel voor meer koopkracht

Het gemeenschappelijk vakbondsfront houdt dinsdag met een 350-tal militanten halt voor de hoofdzetel van de Navo om er te betogen tegen de vastgelopen onderhandeling in de sector van de bewaking. Sinds juni proberen ze een akkoord af te sluiten voor een verhoging van de koopkracht en betere werkomstandigheden.

De laatste onderhandeling tussen de vakbonden en de werkgevers dateert van 14 oktober en liep toen uit op een totale blokkade. Er werd een stakingsaanzegging ingediend met als gevolg de eerste actie dinsdagochtend aan het Navo-hoofdkwartier. Vakbondsleden deelden er aan de ingang pamfletten uit, terwijl de anderen een deel van de naastliggende rotonde innamen. Ze willen duidelijk maken dat het werken in de sector niet leefbaar meer is als er geen koopkrachtverhoging komt en vooral een betere verloning van de flexibiliteit in de bewakingssector.

‘De flexibiliteit is ongelooflijk hoog in deze sector en op dit moment wordt dat slechts vergoed met premies van 15 procent extra op zaterdagen en 22 procent voor zondagen, nachten en feestdagen. Dat zijn heel lage premies die niet meer van deze tijd zijn’, vindt Koen Maertens van het ABVV.

‘Bovendien worden deze premies berekend op het laagste loon in de sector en niet op het reële loon van de bewakingsagent. We proberen dit al jaren te bespreken met de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO), maar we stuiten altijd op een “njet”. Nu is de maat vol’, aldus Maertens.