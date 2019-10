Liberalen van Trudeau sterkste in Canadese parlementsverkiezingen

De Liberale Partij van de Canadese premier Justin Trudeau is bij de parlementsverkiezingen van maandag opnieuw als sterkste partij uit de bus gekomen.

De Liberalen behalen de meeste zetels in het parlement, luidde het in een prognose van de openbare omroep CBC. Of de partij net zoals in 2015 over een absolute meerderheid zal kunnen beschikken, is nog niet zeker.

Al van voor het openen van de stemhokjes was duidelijk dat het een nek-aan-nekrace zou worden tussen de Liberalen en de Conservatieven. Als geen van beide partijen een absolute meerderheid haalt, zal voor de regeringsvorming naar kleinere partijen moeten worden gekeken. Voor zittend premier Justin Trudeau is de meest logische partner de Nieuw Democratische Partij van Jagmeet Singh of de Canadese Groene Partij.