‘F.C. De Kampioenen’ keert even terug

Goed nieuws, voor sommigen onder u, maandagavond laat bekendgemaakt door Danira Boukhriss Terkessidis in Vandaag: binnen afzienbare tijd beschikt de VRT over acht nieuwe afleveringen van F.C. De Kampioenen om eindeloos te herhalen.

De reeks viert volgend jaar haar dertigjarige jubileum, vandaar dit initiatief. Het idee komt uit de kokers van Herman Verbruggen en An Swartenbroekx (Marcske en Bieke in de reeks) en werd ­enthousiast onthaald door Olivier Goris, netmanager van Eén: ‘Een waanzinnig cadeau voor de fans.’

Waanzinnig, inderdaad. Want de fans hadden toch al 273 afleveringen en vier films, met een vijfde onderweg? Uit de communicatie van Eén begrijpt een goede verstaander dat de VRT noch de fans onverdeeld enthousiast zijn over die films, waarin onze vrienden voortdurend hun natuurlijke habitat moeten verlaten. De acht nieuwe afleveringen keren op vraag van de fans ‘terug naar de kern van F.C. De Kampioenen, en worden in multicamera opgenomen in de vertrouwde studio­decors’.

Markant is voorts dat de nieuwe afleveringen niet in het jubileumjaar te zien zullen zijn, maar pas in 2021.