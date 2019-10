Netanyahu slaagt er opnieuw niet in om regering te vormen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu geeft de president het mandaat terug om de volgende regering te vormen. Hij is er voor de tweede keer niet in geslaagd om een coalitie op de been te brengen.

De Israëlische president Reuven Rivlin vroeg aan Netanyahu om een nieuwe regering te vormen. Het was al de tweede keer in een half jaar tijd dat Netanyahu er niet in slaagt een regering te vormen. De beslissing om zijn mandaat terug te geven komt er twee dagen voor het verstrijken van de deadline.

President Reuven Rivlin is nu van plan om de politieke tegenstander van Netanyahu, Benny Gantz, met de taak te belasten, zei de woordvoerder van de president.

Politieke impasse

De Likoed-partij van Netanyahu won in april de verkiezingen, maar kreeg niet tijdig een nieuwe coalitie rond. Het was de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat er twee keer in enkele maanden verkiezingen werden georganiseerd.

Op 17 september moesten de Israëlieten opnieuw naar de stembus, maar de uitslag gaf geen enkele kandidaat een duidelijke meerderheid. Het land verkeert sindsdien in een politieke impasse. De centristische partij Blauw-Wit van Benny Gantz haalde 33 zetels in de Knesset. Het rechts-conservatieve Likoed van Netanyahu strandde op de tweede plaats met 32 verkozenen in het parlement.

Met de steun van zijn rechtse geallieerden en religieuze partijen kan Netanyahu rekenen op de steun van 55 verkozenen in de 120 zetels tellende Knesset. Gantz komt met de steun van zijn linkse en Arabische bondgenoten maar aan 54 zetels.

Netanyahu en Gantz zouden ook de handen in elkaar kunnen slaan, maar de gesprekken over de vorming van een eenheidsregering zijn voorlopig op niets uitgedraaid.