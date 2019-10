Brussels burgemeester Philippe Close (PS) heeft bekendgemaakt dat er vier tuchtprocedures worden opgestart na het politieoptreden tijdens een actie van Extinction Rebellion op zaterdag 12 oktober. Een tweehonderdtal betogers hebben zich maandagavond tijdens de actie ‘United Against Police Violence’ verzameld op het Albertinaplein in Brussel om het politiegeweld in België aan te klagen.

Er werden vier tuchtprocedures opgestart vanwege klachten omtrent buitensporig politiegeweld. Twee individuele dossiers gaan over het buitensporig gebruik van CS-gas (een soort traangas), een dossier gaat over een getuigenis van een 19-jarige jongeman die stelde dat een politieman vanop een motor uitlaatgassen in het gezicht van de geboeide betogers blies, en een vierde dossier bundelt 33 anonieme getuigenissen.

In totaal werden tijdens de actie van Extinction Rebellion 565 mensen opgepakt of geïdentificeerd. Daarvan moesten 248 zich identificeren en nog eens 317 werden administratief aangehouden en meegenomen naar een commissariaat. 'Daar waren ook vijf minderjarigen bij. Zij werden meteen vrijgelaten en we betreuren dat ze dit moesten meemaken', vertelt Close. Maar dat werd meteen tegengesproken door een aanwezige moeder en dochter. 'Mijn dochter heeft zich meteen bekendgemaakt als minderjarige, maar de agent in kwestie zei dat als ze zich als meerderjarige wilde gedragen ook maar moest meekomen als een meerderjarige', klonk het bij de moeder.



'Als politiezone bekijken we constant hoe we deze nieuwe acties zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Onze officieren moeten zich beter vormen en aanpassen aan deze nieuwe manier van manifesteren met burgerlijke ongehoorzaamheid. Een Brusselse commissaris is al voor de actie naar Londen gegaan om er ter plekke te leren', aldus Close.



In zijn besluit gaf hij nog mee dat hij niet van plan is om toekomstige acties te verbieden, maar hoopt op een beter overleg en een constructievere communicatie met de betrokken partijen.

Betoging

De betoging op maandagavond is een gevolg van de uit de hand gelopen actie van Extinction Rebellion op het Brusselse Koningsplein op 12 oktober. Vijf opgepakte klimaatactivisten getuigden in De Standaard over politiegeweld bij deze actie.

Gele hesjes, Students for Climate, Workers for Climate en sympathisanten van de LGBTQI+-gemeenschap en de migrantenbeweging kwamen allemaal samen op het Albertinaplein.

De strijdkreet ‘Tous ensemble’ weerklonk, samen met ‘Semira, Mawda en Mehdi. We vergeten jullie niet’. De manifestanten haalden zo verschillende voorbeelden aan waarbij slachtoffers vielen bij politiegeweld, verwijzend naar onder meer Semira Adamu, een asielzoekster die in 1998 omkwam tijdens haar gedwongen repatriëring, of de driejarige peuter Mawda, die in 2018 werd doodgeschoten tijdens een politieachtervolging.

De betogers eisen dat de politiehandhaving moet zorgen voor zo weinig mogelijk escalatie, zodat ieder individu wordt beschermd in plaats van aangevallen.