Amerika trekt zonder speerpunt Isner naar Davis Cup in Madrid, Struff (en niet Zverev) voert Duitsland aan

De Verenigde Staten kunnen tijdens de eerste editie van de vernieuwde Davis Cup in Madrid (18-24 november) niet rekenen op hun speerpunt John Isner (ATP 16).

Bondscoach Jim Courier doet beroep op Taylor Fritz (ATP 31), Reilly Opelka (ATP 37), Sam Querrey (ATP 47), Frances Tiafoe (ATP 48) en Jack Sock (ATP 251) om de Amerikaanse eer te verdedigen. De VS treft in de Spaanse hoofdstad in de poule Canada en Italië. De VS won de Davis Cup 32 maal - geen enkel land doet beter. De laatste eindzege dateert wel van 2007.

De Duitse T1 Michael Kohlmann trekt met Jan-Lennard Struff (ATP 41), Philipp Kohlschreiber (ATP 79), Dominik Köpfer (ATP 86) en dubbelspecialisten Kevin Krawietz (ATP 10 dubbel) en Andreas Mies (ATP 12 dubbel) naar Madrid. Die laatste tandem, dit jaar winnaar van Roland Garros, schreef afgelopen weekend het ATP-dubbeltoernooi in Antwerpen op zijn naam. De Duitse nummer 1 Alexander Zverev (ATP 6) had eerder al laten verstaan de Davis Cup te laten schieten voor herstel na het zware seizoen. Duitsland kijkt Argentinië en Chili in de ogen.