Incidentrijk duel tussen Lierse Kempenzonen en Olympic Charleroi krijgt staartje, maar dat kan nog even op zich laten wachten

Lierse Kempenzonen en Olympic Charleroi schuiven maandag de schuld voor de incidenten tijdens hun competitieduel in de eerste amateurklasse in elkaars schoenen. Volgens de Henegouwers lanceerde Lierse supporters anti-Waalse en racistische gezangen in Charleroi. Het bestuur en fans van de Pallieters zouden dan weer belaagd zijn door de thuisaanhang.

LEES OOK. Bestuur Lierse Kempenzonen en pers aangevallen tijdens wedstrijd in Charleroi: “Ik was echt bang”

In het Neuvillestadion van Olympic Charleroi heerste zaterdagavond een grimmige sfeer gedurende de hele wedstrijd. De poppetjes gingen echter helemaal aan het dansen wanneer Lierse in de zevende minuut van de blessuretijd de late gelijkmaker scoorde (1-1). Volgens diverse media zouden supporters en het bestuur van de Pallieters ernstig belaagd zijn door fans en zelfs enkele spelers en bestuursleden van de thuisploeg. Op de hoofdtribune vielen enkele rake klappen. Het tumult breidde uit naar de perstribune, waar de aanwezige journalisten alles op beeld vastlegden. Ook daar kwam het tot een handgemeen. Politie en stewards moesten tussenkomen.

“Lierse betreurt de wijze waarop haar spelers, trainers, supporters en bestuur behandeld zijn geweest op Olympique Charleroi door supporters en bestuursleden van de tegenpartij. We hebben de bevoegde instanties bij de Belgische Voetbalbond en de politie hiervan op de hoogte gebracht. Zodra we het scheidrechtersverslag in ons bezit hebben, zullen we ook daar de nodige stappen nemen om de onrechtvaardigheden jegens onze spelers en trainersstaf aan te vechten”, klinkt het in een persbericht van de Antwerpse fusieclub. “Als de club op dergelijke wijze wordt aangevallen, zal het bestuur de club verdedigen.”

Maar ook Olympic Charleroi doet een boekje open over de bezoekers en kaatst de bal terug. De directie reageert “geschokt” op de gebeurtenissen en stelt “respect en warm onthaal” hoog in het vaandel te dragen. “Maar we moeten jammer genoeg onderstrepen dat er heel wat anti-Waalse gezongen weerklonken uit het bezoekersvak. Bij de gelijkmaker vielen er ook op de hoofdtribune heel wat denigrerende woorden tegenover de Waalse bevolking. Stewards moesten tussenkomen om die ‘supporters’ van Lierse te kalmeren”, aldus de Henegouwers in een communiqué. “Nog zo’n alarmerend incident: er waren uit het bezoekersvak onophoudelijk onaanvaardbare oerwoudgeluiden te horen richting onze speler Ibrahim Somé. De match werd in de tweede helft zelfs even stilgelegd zodat de stadionspeaker kon ingrijpen. We bedanken de stewards en de politiediensten voor hun werk tijdens deze risicomatch, zodat normale supporters alsnog een waardige voetbalavond konden beleven.”

De incidenten krijgen nog een disciplinair staartje en zullen aan het oordeel van het Sportcomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) onderworpen worden. Dat kan nog even op zich laten wachten, want de versnelde procedure is niet van kracht.