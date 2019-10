Wie gelooft die artsen nog? 'Ze hebben het beste met je voor, maar informeer je'

Het nut van een aantal medische behandelingen werd de afgelopen weken in vraag gesteld. Maar hoe weet je dan als patiënt nog wat goed voor je is?

Oorbuisjes die te vaak worden geplaatst, knieoperaties die worden uitgevoerd, maar niet per se nodig zijn, medicatie tegen Alzheimer waarvan het nut niet duidelijk is... Hoe weet je als patiënt nog of de behandeling die je krijgt ook echt de beste behandeling is? Zijn we wel kritisch genoeg op wat artsen ons voorschrijven? Een gesprek met journaliste Maxie Eckert.

Credits

Journalist Maxie Eckert | Host Alexander Lippeveld | Redactie Anna Korterink, Fien Dillen | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink, Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra audiofragmenten VRT NWS

