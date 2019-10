Jonge Red Flames EK-kwalificatiecampagne openen met gelijkspel, zus Dante Vanzeir scoort

De Belgische voetbalmeisjes hebben in hun eerste groepswedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het EK U17 van volgend jaar in Zweden (9 tot 22 mei 2020) in extremis een punt gepakt. De jonge Red Flames speelden in Zenica tegen Bosnië en Herzegovina 2-2 gelijk.

Imani Prez (37.) van AA Gent bracht België voor, maar in het slot sloeg de thuisploeg terug. Japic (73.) werkte via de lat de 1-1 binnen, waarna Milinkovic (77.) de rollen zelfs helemaal omdraaide. Het team van bondscoach Tamara Cassimon ging op zoek naar de gelijkmaker, en kreeg op slag van affluiten, via Luna Vanzeir (90.) van Oud-Heverlee Leuven, loon naar werken.

In de andere partij in groep 1 versloeg Engeland Kroatië met 2-0. Donderdag kijken de Belgen in hun tweede partij Kroatië in de ogen, opnieuw in Zenica. Zondag volgt in Kakanj het duel met Engeland. De twee beste teams van de poule stoten door naar de eliteronde, net als de vier beste derdes (op elf groepen). De eliteronde staat volgend voorjaar op de planning.