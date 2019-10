Bloemenleverancier Bloomon test verkoop bij Albert Heijn

De kleurrijke boeketten van Bloomon zijn voortaan ook te koop bij enkele Nederlandse vestigingen van supermarktketen Albert Heijn. Die beslissing kadert in een strategiewijziging van de bloemenleverancier.

Het Nederlandse Bloomon ging vijf jaar geleden van start als online bloemendienst: je bestelt je boeket online via een abonnementsformule en die wordt daarna rechtstreeks van de kweker aan huis geleverd. Zo worden tussenschakels overgeslagen en blijven de bloemen langer vers. Bloomon is intussen actief op vijf markten: naast Nederland en België worden de bloemen ook geleverd in Duitsland, Groot-Brittannië en Denemarken. Die uitbreiding werd mogelijk dankzij durfkapitalisten zoals Fortino, het fonds rond Duco Sickinghe, dat enkele miljoenen in de bloemenverkoper pompte.

Maar in plaats van nog een land toe te voegen aan die opsomming, maakte Bloomon de beslissing om zijn activiteiten te differentiëren. Zo werd het mogelijk om boeketten ook eenmalig aan te kopen, zonder in te stappen in een abonnement, en in Nederland wordt geëxperimenteerd met de verkoop van droogbloemen, onder de naam Flowergram.

Maar misschien nog interessanter is de beslissing om in zee te gaan met supermarktketen Albert Heijn. Sinds vorige week worden de Bloomon-boeketten aangeboden in enkele geselecteerde vestigingen. ‘We willen er ook zijn voor klanten die eenmalig een bloemetje kopen of op het laatste moment tot een aankoop besluiten’, zegt Bart Troost, één van de oprichters, aan Het Financieele Dagblad.

De gewijzigde strategie lijkt alvast te lonen. Bloomon, dat verwacht dit jaar 1,5 miljoen boeketten te bezorgen, noteerde in september voor het eerst winstcijfers, geeft Troost nog mee.

Mogen ook Belgische klanten binnenkort uitkijken naar de boeketten bij hun lokale Albert Heijn? ‘De samenwerking met Albert Heijn in vier supermarkten is een testproject. Over een paar weken zal dit kritisch geëvalueerd worden, waarbij kwaliteit en ervaring voor ons het allerbelangrijkste blijven. Het is nu daarom nog te vroeg om uitspraken te doen over het verdere verloop, maar als het concept aanslaat, willen we zeker de mogelijkheden bekijken om deze samenwerking verder uit te bouwen, mogelijk ook naar België’, zegt chief marketing officer Reinoud Haal aan onze redactie.