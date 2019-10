Topsprinter Dylan Groenewegen verlengt tot 2023 bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma is er in geslaagd haar topsprinter Dylan Groenewegen drie jaar langer aan zich te binden. Dat maakte het team maandag bekend in een video op Twitter. De 26-jarige Amsterdammer had nog een overeenkomst tot eind 2020 bij het Nederlandse WorldTour-team, maar verlengde die tot eind 2023.

Groenewegen maakte eind 2015 de overstap van Team Roompot. De voorbije drie seizoenen brak hij internationaal helemaal door bij Jumbo-Visma. Hij won vier etappes in de Tour, waarvan eentje dit seizoen, en schoot verder ook onder meer raak in Kuurne-Brussel-Kuurne (2018), de Driedaagse Brugge-De Panne (2019) en drie etappes in Parijs-Nice (twee in 2018, één in 2019).

Het team van Jumbo-Visma voor de komende seizoenen oogt erg sterk. Het Nederlandse team kon naast Groenewegen ook Vueltawinnaar Primoz Roglic, Steven Kruijswijk (derde in de Tour van dit jaar) en alleskunner Wout van Aert aan boord houden. Oud-Girowinnaar Tom Dumoulin kwam dan weer over van Team Sunweb.