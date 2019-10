Dan toch schikking in megaproces tegen de farmaceutische industrie VS

Net voor een megaproces tegen de farmaceutische industrie in de Amerikaanse staat Ohio van start zou gaan, is er een schikking getroffen. Dat meldt de Washington Post.

Een poging om tot een schikking te komen ketste vrijdag nog af. Maar volgens de Washington Post is er nu toch een oplossing uit de bus gekomen, een gedeeltelijke schikking van 260 miljoen dollar.

De geneesmiddelenbedrijven in de VS schrijven sinds de jaren negentig een massa opiaten voor tegen allerlei pijnklachten. Een groot aantal organisaties diende daarom een klacht in. Drie grote geneesmiddelenverdelers, Cardinal Health, McKesson en AmerisourceBergen, en het Israëlische labo Teva stonden terecht. De bedoeling was een verantwoordelijke te zoeken voor de ongeveer 400.000 doden die er de afgelopen twintig jaar in de Verenigde Staten zijn gevallen als gevolg van een overdosis opiaten. Er kampen vandaag ook nog eens een miljoen mensen met een verslaving.

De kans bestaat dat de rechtszaak uitgebreid wordt naar andere bedrijven. De sector is bezig om nog processen af te kopen, er zijn akkoorden in de maak die oplopen tot tientallen miljarden dollars.