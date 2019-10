In het westen van Canada, op Gribbell Island, hebben enkele toeristen een witte, zwarte beer gezien. Het gaat om een Kermode-beer, een van de zeldzaamste berensoorten ter wereld. Kermode-beren zijn geen albino-beren, maar hebben een zeldzame genetische mutatie. Het is onduidelijk hoeveel Kermode-beren er in het wild leven, maar onderzoekers schatten enkele honderden.