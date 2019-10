Belpop zet ‘De Mens’ centraal

Ontspan vanavond voor de buis met een aflevering van Belpop, De Rechtbank, of Ellie in de handel. Er is natuurlijk ook nog nieuwe in Terzake of De Afspraak, en in Vandaag verwachten we een primeur.

1 BELPOP

Canvas 21.20-22.15 uur

De Mens staat niet alleen centraal in het partijprogramma van CD&V, ook in deze derde aflevering van Belpop. Twee weken geleden zat frontman Frank Vander Linden trouwens in het VTM-pruikenvehikel Wat een jaar!, waarin duidelijk werd waarom de Schepper hem met een kaal hoofd heeft gezegend.

2 DE RECHTBANK

Vier 20.35-21.35 uur

Laatste aflevering van het negende (!) seizoen, dat alweer tot het eind bleef begeesteren. De ijzersterke formule wordt vanaf volgende week verplaatst naar de gevangenis, waar we dan gesprekken volgen met veroordeelden die voorwaardelijk vrij kunnen komen.

3 ELLIE IN DE HANDEL

NPO 3 21.20-22.05 uur

Reportagereeks over illegale handel in allerlei sectoren van de Nederlandse maatschappij. Doet een beetje denken aan Trafiek Axel, maar dan gepresenteerd door een voormalige politievrouw (Ellie Lust) in plaats van een voormalig acteur.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

De Brexit blijft beroeren, Terzake gaat live naar Londen voor een update over de laatste ontwikkelingen. Pieterjan De Smedt praat met Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) over de Vlaamse Brexit stuurgroep, en polst naar de voorzittersverkiezingen binnen haar partij.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30 uur

Advocaat Abderrahim Lahlali en Nadia Sminate (N-VA) praten over de dwangsommen die IS-strijders, hun vrouwen en kinderen de Belgische staat willen opleggen.

‘Organisatoren verdienen meer respect. Wat er nu gebeurt op lange termijn de dood van onze sport. Er is geen respect. Ik ben blij dat de eerste organisator aan de alarmbel trekt’, tweette Sven Nys. Hij legt uit waarom hij vreest voor de toekomst van de sport.

Fotograaf Stephan Vanfleteren wordt 50, en viert dat met een expo.

6 VANDAAG

Een, 22.20 uur

Sam Bettens stelt een nieuw nummer voor, er wordt nagepraat over seksisme in de sportjournalistiek, en er wordt een primeur in televisieland voorgesteld.