Officiële minnares van Thaise koning is adellijke titel alweer kwijt

De officiële minnares van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn (Rama X) is haar adellijke titel alweer ontnomen. Dat zegt het Thaise hof in een mededeling, zo melden Bloomberg en Reuters. De 34-jarige Sineenat Wongvajirapakdi was pas eind juli aangesteld als minnares van de vorst.

Sineenat verloor haar titel en alle bijhorende eretekens wegens ‘ongepast en deloyaal gedrag tegenover de koning’, zo meldt het Thaise hof maandagmiddag.

De 34-jarige generaal-majoor Sineenat Wongvajirapakdi was pas de eerste vrouw in bijna honderd jaar die door een Thaise koning was benoemd als officiële minnares. Haar aanstelling in juli kwam er drie maanden nadat koning Rama X zijn vierde vrouw, Suthida Bajrasudhabimalalakshana, had aangewezen als koningin.

Volgens de officiële bekendmaking zou Sineenat de koninklijke tradities echter geschonden hebben, en wel ‘door haarzelf op gelijke hoogte te plaatsen als de echte koningin’. ‘Daarnaast heeft ze ook het koninklijke echtpaar getart’, zo leest de verklaring, die geen verdere details verschaft.

‘Het gedrag van Sineenat was onrespectvol tegenover het koningshuis, en lag aan de basis van conflicten binnen het koninklijke huishouden. Daarnaast zorgde ze voor verwarring onder het Thaise volk’, besluit het persbericht van het hof in Bangkok.

Halfgoden

Het Thaise koningshuis publiceerde in augustus een reeks opmerkelijke beelden van de minnares van de koning. Nooit eerder werden zulke informele foto’s vrijgegeven. De website van het koningshuis lag enkele uren plat omdat ze te massaal werden bekeken.

Vajiralongkorn werd in 2016 koning van Thailand, maar werd pas in mei van dit jaar formeel gekroond. Leden van het Thaise koningshuis worden officieel gezien als halfgoden. Op het beledigen of bedreigen van een lid van de koninklijke familie staan gevangenisstraffen tot vijftien jaar.