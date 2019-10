62 Neckermann-reiskantoren zijn vandaag terug opengegaan. ‘Dat was hoogtijd’, zeggen de vakbonden. De eerste verkoopgolf van vakantiereizen gaat naar zijn hoogtepunt. En de rekruteringsvijver van het voormalige winkelpersoneel van Thomas Cook is snel aan het leeglopen.

‘De heropening langer uitstellen was geen optie’. Woordvoerster Leen Segers steekt het niet onder stoelen of banken. Nog een maand of langer dichtblijven zou zwaar hebben gewogen op de continuïteit van ...