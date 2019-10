Brusselse ring in beide richtingen dicht na ongeval met vrachtwagen met chemisch product

De Brusselse ring (R0) is maandagnamiddag in beide richtingen afgesloten ter hoogte van Haut-Ittre, in Waals-Brabant. Een vrachtwagen belandde er op de flank, waarna er een ontvlambaar chemisch goedje op de weg lekte. Het provinciale noodplan is van kracht.

Het ongeval gebeurde in de richting van Groot-Bijgaarden, maar de ring is in beide richtingen afgesloten. ‘Een incident met potentieel ontplofbare substanties’, aldus het Waals-Brabantse crisiscentrum op zijn website. Concreet zou er erg ontvlambare hars uit de vrachtwagen gelekt zijn.

Er zijn omleidingen van kracht. Zo krijgt wie vanuit Wallonië richting Brussel moet, de raad om de Brusselse ring te nemen via Zaventem, of langs de E411 te rijden.