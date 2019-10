Verjaardagsfeest voor prinses Elisabeth komt live op televisie

De ceremonie voor de achttiende verjaardag van prinses Elisabeth vrijdagochtend zal live worden uitgezonden, zowel bij Eén als bij VTM. Opmerkelijk, want zo’n rechtstreeks verslag van een eenmalig ‘koninklijk evenement’ wordt doorgaans voorbehouden voor huwelijken en begrafenissen.

Een toespraak van haar vader koning Filip. Gelukwensen voor haar persoonlijk, maar ook voor het land en de wereld, uitgesproken door vijf leeftijdgenoten. Optredens van Songfestivalzangeres Blanche en de Koninklijke Balletschool van Antwerpen. Prinses Elisabeth wordt vrijdag – de dag dat ze 18 wordt – in de bloemetjes gezet tijdens een ceremonie.

De viering op het Koninklijk Paleis in Brussel is alleen op uitnodiging bij te wonen. Tachtig jongeren, die net zoals zij meerderjarig worden dit jaar, krijgen een plek in de Troonzaal. Net zoals familie, vrienden en oud-leerkrachten, en voorts politici en hoogwaardigheidsbekleders.

Toch kan ook de ‘gewone Belg’ de ceremonie rechtstreeks volgen. Op televisie welteverstaan, zo heeft onze redactie vernomen uit betrouwbare bron. De VRT zal live verslag uitbrengen vanaf 11 uur. In Franstalig België doen wellicht de openbare omroep RTBF en de commerciële zender RTL dat. De viering duurt normaal een klein uur.

Klaar voor de troon

Dat de grote nationale tv-zenders samenwerken voor de captatie zegt meteen iets over de positie van Elisabeth. Een achttiende verjaardag is een mijlpaal in het leven van elke jongere. Maar in het geval van een troonopvolgster is er een bijkomende dimensie, omdat ze vanaf dan de troon kan bestijgen. In theorie dan toch.

Normaal wordt een live-uitzending van een eenmalig koninklijk evenement in België – we houden het jaarlijkse defilé op de nationale feestdag buiten beschouwing – voorbehouden voor huwelijken en begrafenissen. De laatste keer was de uitvaart van koningin Fabiola in december 2014.