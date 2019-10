Pro Basketball League All Star Game helemaal in teken van goede doel

Pascal Angillis besliste onlangs om een time-out van onbepaalde duur te nemen als coach van Spirou Basket. Bij zijn zoontje Sid werd kanker vastgesteld en hij wil hem volledig bijstaan in zijn strijd. Deze aangrijpende gebeurtenis bracht een golf van solidariteit teweeg bij alle clubs van de Pro Basketball League, die hun steun betuigden.

Naar aanleiding hiervan besliste de Pro Basketball League dan ook om haar steentje bij te dragen. Het geplande All Star Game van 28 december in Vorst Nationaal wordt helemaal omgebogen naar een nationaal solidariteitsevent. Een deel van de opbrengsten van het All Star Game - aan zijn derde editie toe - zal geschonken worden aan een organisatie die zich toelegt op het gevecht tegen kanker, dat in de komende dagen zal bepaald worden in samenspraak met de partners van het event. Pascal Angilis: “De reacties van de afgelopen dagen waren overweldigend. Wanneer zo’n ziekte ineens je eigen huis binnenvalt, staat je wereld even stil. Ik ben al jaren actief als coach binnen het professionele basketbal en wil me nu focussen op mijn familie. Hoe meer aandacht er naar deze ziekte gaat en hoe meer fondsen er kunnen verzameld worden om onderzoek te bespoedigen, hoe beter. Dat de basketwereld zich solidair toont, is hartverwarmend” Op 28 december gaat de derde editie van het All Star Game door. Een team van Belgen neemt het tegen een team van buitenlanders op. Er staat onder meer ook een 3-point en dunk-contest op het programma.