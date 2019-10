Gsm-dief maakt het politie niet al te moeilijk

De politie van Bodukap – de politiezone Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte – laat weten dat ze afgelopen zaterdag een gsm-dief gevat hebben. Echt moeilijk hadden de agenten het niet.

Eerst had de dief nog naar een telecombedrijf gebeld om er zeker van te zijn dat de iPhone 11 waar hij zijn oog op had laten vallen (het zwarte model) wel in voorraad was. Dat was goed gezien, want zo wist hij zeker dat hij niet onverrichter zake huiswaarts zou keren, maar in de winkel pakte hij het minder slim aan. Toen hem daar een paar gegevens gevraagd werden, gaf hij namelijk zijn eigen naam en adres op. Het was voor de opgeroepen agenten dan ook niet moeilijk om de man bij de lurven te vatten en de buit te recupereren.