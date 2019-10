Kapitein Johan Van Herck maakt Belgische selectie voor finaleweek Davis Cup bekend: “Drive en teamspirit grootste troeven”

Kapitein Johan Van Herck heeft maandag zijn vijfkoppige selectie bekendgemaakt voor de finaleweek van de Davis Cup in Madrid (18-24 november). Hij rekent op David Goffin, Kimmer Coppejans, Steve Darcis en het dubbelduo Sander Gillé/Joran Vliegen.

Het Belgische Davis Cup-team bestaat uit David Goffin (ATP 13), Kimmer Coppejans (ATP 158), Steve Darcis (ATP 181) en dubbelspecialisten Sander Gillé (ATP 44 in dubbel) en Joran Vliegen (ATP 38 in dubbel).

België neemt het in Madrid in zijn groep op tegen Australië en Colombia, “twee niet te onderschatten tegenstanders”. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbel. De zes groepswinnaars en de twee beste tweedes stoten door naar de kwartfinales.

“Deze selectie maken was toch bijzonder”, aldus Van Herck. “In deze eerste editie van de Davis Cup Finals spelen we voor het eerst in de nieuwe formule, met nieuwe uitdagingen. We hebben een sterk team met heel wat potentieel om ons te kwalificeren voor de knock-out fase. We hebben de ervaring, het talent én – in Davis Cup misschien nog het belangrijkste – de drive en teamspirit om voor de derde keer in 5 jaar tijd door te stoten tot ver in het tornooi. We zullen hiervoor samen met de staff en de spelers verder bouwen op de vertrouwde aanpak: ons zo goed mogelijk voorbereiden en op het terrein samen vechten voor elk punt.”

(later meer)