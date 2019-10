Team achter Hertog Jan opent nu ook brasserie in Brugge

Stilzitten gingen ze niet doen na de sluiting van driesterrenrestaurant Hertog Jan: Gert De Mangeleer en Joachim Boudens openen nu een tweede restaurant in Brugge.

Boudens en De Mangeleer sloten eind vorig jaar de deuren van Hertog Jan om zich te kunnen focussen op nieuwe concepten. Na de opening van Less dit voorjaar, op het Zand in Brugge, opende het duo afgelopen zomer Bar Bulot een tijdelijk seafoodrestaurant op een locatie die voor de oudere fans niet onbekend bleek, namelijk het pand aan de Torhoutsesteenweg in Brugge waar Hertog Jan in zijn beginjaren was gevestigd.

Daar opent Bar Bulot woensdag opnieuw de deuren, deze keer op permanente basis en aangekondigd als een à la carte brasserie. Ook dit restaurant geven Boudens en De Mangeleer uit handen, net als bij Less is gebeurd. Chef Pieter Lefevere geeft er zijn eigen twist aan Frans-Belgische signatuurgerechten zoals tomaat garnaal en tournedos au poivre, terwijl gastheer Maxime Depreitere de juiste wijnkeuze aanprijst.