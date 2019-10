Ondanks alle essays en visieteksten gooit noch Pieter De Crem, noch Hendrik Bogaert zich in de verkiezingsstrijd. De angst is groot om gewikt en gewogen te worden.

‘Ik stap zelf niet in de race. In de partij is het te vroeg voor mijn ideeën, zoals het ideologische essay ‘In vrijheid samenleven’ en mijn strategische visienota’, liet Kamerlid ...