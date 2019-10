PSG zonder Neymar, Kehrer, Draxler en Gueye tegen Club Brugge in Champions League

Paris Saint-Germain reist met een twintigkoppige selectie af naar Brugge voor het Champions Leagueduel van morgen/dinsdag (21u) in Jan Breydel. Neymar, Thilo Kehrer, Julian Draxler en Idrissa Gueye ontbreken. Rode Duivel Thomas Meunier is er wel bij tegen zijn ex-ploeg.

Neymar, Draxler en Kehrer waren al afwezig in de vorige CL-partij, bij Galatasaray (0-1 zege). Draxler en Kehrer sukkelen nog met een voetblessure, Neymar zit een tweede en laatste schorsingsdag uit na zijn uithaal richting scheidsrechter na afloop van de achtste finale tegen Manchester United vorig seizoen. De Braziliaan kan dus zijn comeback maken in de thuiswedstrijd tegen Club (op 6 november), op voorwaarde dat hij hersteld is van de hamstringblessure die hij opliep in een oefeninterland tegen Nigeria. Ook Gueye sukkelt met de hamstrings.

PSG voert groep A aan met 6 op 6 voor Club Brugge (2 op 6), Real Madrid en Galatasaray (1 op 6).