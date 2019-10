Groot-Brittannië rekent op Andy Murray in finaleweek van hervormde Davis Cup

Groot-Brittannië heeft zijn selectie voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup (18-24 november) rond. De Britten rekenen in Madrid op Andy Murray, Jamie Murray, Dan Evans en Neal Skupski. Groot-Brittannië is in groep C ingedeeld met ook nog Nederland en Kazachstan.

Het speerpunt van de Britse selectie is zonder twijfel opnieuw Andy Murray. De Schot liet afgelopen week op de European Open zien eindelijk opnieuw helemaal blessurevrij te zijn. Hij stak in Antwerpen de eindzege op zak na winst in de finale tegen de Zwitser Stan Wawrinka.

De Britten beginnen op 20 november aan hun finale met een duel tegen Nederland. Een dag later staat de confrontatie tegen Kazachstan op het programma. De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de twee beste tweedes door naar de knock-outfase van acht landen. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbel.

Groot-Brittannië won de Davis Cup een laatste keer in 2015. Onder impuls van een ijzersterke Andy Murray versloegen de Britten toen in Gent het Belgische team met onder meer David Goffin in haar rangen. In totaal won Groot-Brittannië de Davis Cup tien keer.

Novak Djokovic is het Servische speerpunt in de finaleweek

Ook Servië heeft maandag zijn team voor de finaleweek bekendgemaakt. De Serviërs rekenen vooral op nummer één van de wereld Novak Djokovic. Dusan Lajovic, Victor Troicki, Filip Krajinovic en Janko Tipsarevic vervolledigen de Servische selectie. Servië werd in groep A ingedeeld met Frankrijk en Japan.

Djokovic en co beginnen hun finale op 20 november met een duel tegen Japan. Een dag later staat de confrontatie met Frankrijk, vorig jaar verliezend finalist, op het programma. De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de twee beste tweedes door naar de knock-outfase van acht landen. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbel.

Novak Djokovic had het de voorbije maanden niet altijd even makkelijk. Hij won in juli voor de vijfde keer Wimbledon, maar gaf in september op de US Open in de vierde ronde op met schouderpijn. Begin oktober won hij het toernooi in Tokio, maar tien dagen geleden sneuvelde hij in Shanghai in de kwartfinales al tegen Stefanos Tsitsipas.

Servië won de Davis Cup één keer, in 2010.