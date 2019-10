De families van vier Belgische Syriëstrijders en hun tien kinderen eisen samen 105.000 euro per dag dat ons land hen niet terughaalt. ‘Een land is verplicht om onderdanen in nood te repatriëren’, zegt advocaat Abderrahim Lahlali. ‘Als Al Hol valt en die kinderen sterven, is dat schuldig verzuim.’