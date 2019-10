Video van vader kluizenaarsgezin opgedoken: ‘Oorlog tussen de geesten’

Gerrit Jan van D., de vader van het Nederlandse gezin dat jarenlang geïsoleerd leefde op een boerderij, spreekt over zijn geloofsopvattingen in een video.

De Telegraaf heeft een video in handen gekregen waarin Van D. onder meer spreekt over een onzichtbare spirituele oorlog tussen goede en kwade geesten. ‘De oorlog is nog niet geheel voorbij, maar God heeft de overwinning en het laatste oordeel in de geestenwereld al aangekondigd’, zegt hij. ‘De meeste geesten zijn nu verslagen.’

De beelden zouden zijn opgenomen in zijn winkel in Zwartsluis in 2006. Vier jaar later verhuisde hij met zijn zes kinderen naar Ruinerwold en verdween hij van de radar. Meerdere bronnen bevestigen dat het om de verdachte gaat, schrijft De Telegraaf.

De 67-jarige man predikte zijn eigen evangelie en documenteerde zijn opvattingen, zo blijkt. Sinds 2011 zou hij volgens Nederlandse media online duizenden lemma’s hebben geschreven, waarin hij onder meer elementen uit het christendom en boeddhisme gebruikt.

Sekte

Het kluizenaarsgezin werd vorige week maandag bevrijd uit een afgelegen boerderij in het Nederlandse Ruinerwold en vormde mogelijk een eigen sekte of beweging met de Oostenrijker Josef B, de huurder van de boerderij.

Eerder berichtte RTV Drenthe dat het gezin deel zou uitmaken van de Moonsekte, in Nederland beter bekend als de Verenigingskerk, maar dat ontkent de religieuze beweging. Wel is bekend dat de bedlegerige vader van het gezin in de jaren 80 kort lid was van de Verenigingskerk. Hij verliet de beweging na een aantal jaar en verdween naar Duitsland. Daar ontstond mogelijk het idee om zijn eigen weg te banen.

Vandaag beslist de rechter of hij langer wordt vastgehouden. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen.