Johnson wil vandaag nieuwe Brexit-stemming, maar Bercow is aan zet

De Britse premier Boris Johnson probeert vanmiddag opnieuw om het Lagerhuis te laten stemmen over zijn deal met de Europese Unie (EU) over de Brexit. Het is echter parlementsvoorzitter John Bercow die de sleutel in handen heeft.

Zaterdag leed de Conservatieve regeringsleider opnieuw gezichtsverlies in het parlement. Dat stemde namelijk niet over het Brexit-akkoord, maar schaarde zich met 322 tegen 306 stemmen achter een amendement van Tory-parlementslid Oliver Letwin.

Dat amendement stelt dat de goedkeuring van het echtscheidingsakkoord moesten worden ingehouden tot het akkoord is omgezet in Britse wetgeving. Letwin wil er op die manier zeker van zijn dat het niet alsnog tot een harde Brexit komt.

De goedkeuring zorgde ervoor dat Johnson nieuw uitstel van de Britse uittrede uit de EU moest vragen. Hij deed dat zaterdagavond laat, weliswaar met grote tegenzin. Johnson liet onmiddellijk na de stemming namelijk weten dat hij onder geen beding nieuw uitstel ging vragen.

Nieuwe amendementen

De Britse premier wil nu dat het Lagerhuis vandaag duidelijk ‘ja’ of ‘neen’ zegt op het akkoord. Of er vanmiddag een stemming komt, hangt echter af van het fiat van parlementsvoorzitter John Bercow. Hij kan oordelen dat er zaterdag reeds een stemming was en dat die niet zo snel kan worden overgedaan, omdat dat in strijd zou zijn met de parlementaire regels.

De regering-Johnson heeft zich bovendien ook voorgenomen om vandaag al de wetgeving die voortvloeit uit het echtscheidingsakkoord naar het Lagerhuis te sturen. Door het tempo hoog te houden, hoopt Johnson nog steeds op 31 oktober uit de EU te kunnen stappen.

Rechtszaak

Maar ook oppositiepartij Labour, de Noord-Ierse DUP en enkele ‘rebellerende’ Conservatieven zitten niet stil. Zij bereidden meerdere nieuwe amendementen voor, onder meer over een tweede referendum. Of over een ‘heel zachte’ Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de Europese Unie zou blijven. Ook hier is het weer parlementsvoorzitter Bercow die bepaalt welke amendementen ter stemming zullen worden voorgelegd.

Ten slotte spreekt ook de hoogste Schotse rechtbank, de Court of Sessions, zich vandaag uit over de vraag of Johnson wel rechtsgeldig om uitstel heeft gevraagd. Hij deed dat immers via een niet-ondertekende brief. Die brief was vergezeld van een tweede brief, die wel zijn handtekening droeg en waarin de regeringsleider zei dat 'nieuw uitstel volgens hem een vergissing zou zijn'.