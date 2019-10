Louis Vuitton verdeeld door Trump: ontwerper moet niet weten van de president

Louis Vuitton pakte groots uit met de aanwezigheid van president Donald Trump bij een nieuwe fabriek op Amerikaanse bodem. Maar dat is niet daar de zin van de ontwerper van het Franse modehuis.

Grote baas Bernard Arnault had een glimlach van oor tot oor toen hij vorige week samen met president Donald Trump en diens dochter Ivanka het lintje mocht doorknippen bij de officiële opening van een Louis Vuitton-fabriek in Texas. Hoewel de fabriek met 150 jobs niet zo’n grote impact heeft op de Amerikaanse arbeidsmarkt, vond Trump het waard om zijn oude vriend te plezieren met zijn aanwezigheid.

Het gemediatiseerde evenement leverde mooie plaatjes op van de president met handtassen, maar het modehuis kreeg ook veel kritiek, ook intern. Creatief directeur Nicolas Ghesquière, die in tegenstelling tot ceo Michael Burke afwezig bleef in Texas, is niet gelukkig met de associatie tussen zijn werkgever en Trump.

‘Ik verzet me tegen elke politieke actie. Ik ben een modeontwerper die weigert geassocieerd te worden met het beleid van Trump’, schreef Ghesquière op Instagram bij een prentje van ‘High energy’ van Evelyn Thomas, een lied uit 1984. Met de bijbehorende hashtags #trumpisajoke en #homophobia zet hij zijn mening over de president extra in de verf.

Ghesquière kreeg heel wat applaus voor zijn post. Onder meer het Amerikaanse transgendermodel Teddy Quinlivan bedankte hem ‘om aan de juiste kant van de geschiedenis te staan’.

Het is ook het vermelden waard dat de sociale media-accounts van noch Louis Vuitton noch moederbedrijf LVMH melding hebben gemaakt van de nieuwe fabriek en de aanwezigheid van de president, wat toch doet uitschijnen dat ze hun klanten liever niet afschrikken door de vriendschapsband tussen Arnault en de omstreden president te benadrukken.

Een oproep tot boycot van het modehuis blijft tot dusver beperkt: enkel belangengroep Grab Your Wallet, dat eerder een succesvolle boycotcampagne lanceerde tegen de kledinglijn van Ivanka Trump, heeft Louis Vuitton en andere LVMH-modehuizen zoals Celine, Givenchy en Dior toegevoegd aan hun zwarte lijst.