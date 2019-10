Kenia heeft vorige week een spoorlijn tussen Nairobi en Naivasha geopend.

De nieuwe spoorlijn loopt zes kilometer door het Nairobi National Park, dat vlak naast de hoofdstad ligt.

Natuurbeschermers vrezen dat de treinen het leven in het park bedreigen. De dieren verdwijnen in het niets bij de meer dan tien meter hoge steunpilaren. Die zijn zo gemaakt dat de dieren eronder kunnen lopen, maar de treinen verstoren volgens de activisten het delicate ecosysteem.

Volgens de regering zijn de spoorlijnen cruciaal voor de economische ontwikkeling van het land.

Het project van 1,5 miljard dollar is gebouwd en gefinancierd door China. De Keniaanse spoorwegen verbeteren, maakt deel uit van China’s One belt, one road-initiatief, waarmee China een nieuwe zijderoute wil ontwikkelen.

De spoorlijn moet de hoofdstad verbinden met Naivasha, waar Kenia een industriepark wil maken. Maar de bouw daarvan heeft vertraging opgelopen. De lijn moet uiteindelijk helemaal tot aan Kenia’s westelijke uiteinde reiken.

De nieuwe lijn is een verlenging van de lijn tussen de Keniaanse havenstad Mombasa en Nairobi. Ook die lijn loopt door een wildpark.