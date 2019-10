Elise Mertens treft Sabalenka en Sakkari op WTA Elite Trophy, de B-Masters in China

Elise Mertens (WTA 18) is op de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (2.419.844 dollar) ingedeeld in de Roos-groep met de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14) en de Griekse Maria Sakkari (WTA 22).

Twaalf speelsters strijden deze week op de B-Masters voor de titel. Zij zijn onderverdeeld in vier groepen van drie. De Azalea-groep bestaat uit het Nederlandse topreekshoofd Kiki Bertens (WTA 10), de Kroatische Donna Vekic (WTA 20) en de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 24). In de Camellia-groep spelen de Amerikanen Sofia Kenin (WTA 12) en Alison Riske (WTA 19) en de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 26) tegen elkaar. De Orchidee-groep wordt gevormd door de Amerikaanse Madison Keys (WTA 13), de Kroatische Petra Martic (WTA 15) en de Chinese wildcard Zheng Saisai (WTA 40).

De winnares van elke groep stoot door naar de halve finales.

Voor Mertens is het haar tweede deelname op rij aan de WTA Elite Trophy. Vorig jaar geraakte de Limburgse niet door de groepsfase. Ze won haar eerste match tegen de Estse Anett Kontaveit, maar verloor daarna van de Duitse titelverdedigster Julia Görges. Die ging op haar beurt in de halve finales onderuit tegen de Australische Ashleigh Barty, de latere toernooiwinnares. Barty neemt dit jaar aan de WTA Finals met de top acht van het seizoen. Dat toernooi, in het Chinese Shenzhen, begint komend weekend.

Plaatsje gestegen op WTA-ranking

Mertens won maandag een plaatsje op de nieuwe WTA-ranking. De Limburgse is nu ‘s werelds nummer 18.

Mertens was afgelopen week het eerste reekshoofd in Luxemburg maar verloor al in de tweede ronde van Jelena Ostapenko. De Letse zou het toernooi vervolgens winnen. Op de ranglijst klimt de voormalige laureate van Roland Garros van 63 naar 44.

De Zwitserse Belinda Bencic gaat na haar titel in Moskou drie banken vooruit en belandt op plaats 7. Helemaal bovenaan staat nog steeds de Australische Ashleigh Barty voor de Tsjechische Karolina Pliskova en de Japanse Naomi Osaka.

Alison Van Uytvanck blijft de Belgische nummer twee op plaats 48. Kirsten Flipkens stijgt na haar knappe parcours in Moskou, waar ze als qualifier de laatste acht haalde, 21 posities. De Kempense komt als nummer 99 opnieuw de top honderd binnen. Lager op de ranking staan Ysaline Bonaventure (113e, -3), Greet Minnen (125e) en Yanina Wickmayer (149e, +2).