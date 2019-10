Hillary Clinton spot met Trumps brief aan Erdogan

Hillary Clinton heeft een parodie gedeeld van de brief van Donald Trump aan Recep Tayyip Erdogan.

De voormalige presidentskandidate van de Democraten lacht openlijk met de stijl van de Amerikaanse president. ‘Gevonden in het archief’, schrijft ze bij een zogezegde brief van John F. Kennedy aan Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov.

Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019

‘Beste premier Chroesjtsjov’, zo luidt de nepbrief. ‘Wees geen eikel, oké?’ Haal je raketten uit Cuba. Iedereen zal zeggen: “Jeuj! Chroesjtsjov! Je bent de beste!” Maar als je het niet doet, dan zal iedereen iets hebben van “wat een klootzak”.’

De brief lijkt qua stijl op de bizarre en onconventionele brief van Trump aan zijn Turkse collega Erdogan over de Turkse inval in Syrië. Daarin stonden kinderlijke, beledigende en ondiplomatieke zinnen zoals ‘Laten we een goede deal beklinken!’ en ‘Hang de stoere kerel niet uit, wees geen idioot. Ik bel je later’.

Trumps brief werd vaak geparodieerd. De brief die Clinton tweette werd gebracht door presentator Jimmy Kimmel in zijn laatavondshow. Alleen was de versie van Kimmel gecensureerd.

Vorige week had Trump nog een overleg met enkele Democratische politici over de Turkse inval in Syrië. Daarbij kreeg hij volgens Nancy Pelosi een 'inzinking'.