Verkeerd geparkeerde auto’s hinderen brandweer

Een ploeg van de Brusselse brandweer is zaterdagavond opgehouden onderweg naar een brand door verkeerd geparkeerde wagens in Schaarbeek. Dat zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De brand brak uit rond 20.30 uur in de Wijnheuvelenstraat in Schaarbeek. Het is de gewoonte dat de brandweer twee ploegen ter plaatse stuurt die elk een andere route nemen.

Eén van de twee teams werd geblokkeerd door verkeerd geparkeerde wagens in de Josa-phatstraat. Buurtbewoners verplaatsten hun auto’s spontaan, maar voor twee voertuigen moest de brandweer de politie oproepen.

Het tweede team was wel op tijd ter plaatse en de brand was snel onder controle. Twee mensen raakten lichtgewond.