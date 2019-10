Britse prins Harry: ‘Ik zal spel dat tot dood moeder leidde niet meespelen’

Hoe de media Meghan Markle behandelen, doet de Britse prins Harry aan zijn moeder Diana denken. Ook met zijn broer is de relatie niet meer zoals vroeger.

Prins Harry kreeg in een documentaire van ITV de vraag of hij ongerust is dat zijn vrouw onder dezelfde druk staat als zijn moeder, prinses Diana. In 1997 kwam zij om in een auto-ongeval terwijl ze achtervolgd werd door paparazzi.

‘Ik zal mijn familie altijd beschermen’, zei Harry. ‘En nu heb ik een familie die ik moet beschermen. Dus alles wat zij (Diana, red.) heeft meegemaakt, en wat er met haar is gebeurd, blijft elke dag belangrijk. Ik ben niet paranoïde, ik wil gewoon niet dat het verleden zich herhaalt.’

Open wonde

Het interview werd in september afgenomen tijdens de reis van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle in Zuid-Afrika. Dat hun relatie met de media tot op een dieptepunt is gezakt, bleek toen al. Eerder deze maand daagde het koppel nog verschillende tabloids voor de rechter. Prins Harry zei toen dat de manier waarop de media zijn vrouw behandelen hem doet denken aan zijn moeder.

‘Een deel van deze job betekent dat je veel van deze dingen aan je voorbij moet laten gaan’, zegt hij in het interview met ITV. ‘We moeten ons focussen op de mensen die we zijn en opkomen voor waarin we geloven. Ik zal niet gedwongen worden om het spel te spelen dat tot de dood van mijn moeder heeft geleid.’

De dood van zijn moeder is nog een open wonde. ‘Elke keer als ik een camera zie, elke keer als ik een klik hoor, elke keer ik een flash zie, denk ik eraan.’

Broers

De Britse prins Harry bevestigt ook dat er een barst is in de band met zijn broer William. Hij zegt dat prins William en hij goede en slechte dagen hebben. ‘Hij blijft mijn broer, dat zal altijd zo zijn, maar momenteel zitten we allebei op verschillende paden. Ik zal er altijd voor hem zijn, en ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn.’

Meghan Markle zelf zegt dat ze het niet begreep toen haar Britse vrienden haar waarschuwden voor de tabloids. ‘Ik heb nooit gedacht dat het gemakkelijk zou zijn, maar ik dacht dat het eerlijk zou verlopen, en dat is het deel dat moeilijk te vatten is.’