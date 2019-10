Dalilla Hermans wil niet meer op de VRT komen

Schrijfster en opiniemaakster Dalilla Hermans verschijnt niet meer op de VRT. Dat zei ze in een filmpje op Instagram. ‘Nooit heeft iemand bij de VRT me au sérieux genomen. Ik ben dat beu. Alsof ze me belachelijk vinden.’

Het zit Dalilla Hermans duidelijk hoog. Vrijdagnacht om iets voor twaalf uur nam ze in haar garage een lange videoboodschap op die ze onmiddellijk postte op Instagram. Dat ze het gehad heeft met de VRT. Dat ze nooit meer in een programma wil te horen of te zien zijn, behalve dan op Ketnet.

De precieze reden van haar beslissing laat ze in het midden. Behalve dat ze vindt dat de verschillende programma’s, met name De afspraak en Van Gils en gasten waarin ze te zien was als praatgast, haar niet waardeerden. 'Die redacties fucked me up', zegt ze in een vreemde mix van Nederlands en Engels. 'Ik kan je zo een lijstje geven van oneindig zwaar disrespect. Ik heb zoveel mensen en ideeën aangereikt, maar nooit heb ik daar een bedankje voor gekregen. Het is belachelijk. Ik heb echt het gevoel dat ze me ridiculous vinden. Ik ga hier niet vloeken, maar de VRT screwed me up. Ik ben nu 33 jaar en heb drie kinderen. Ik hoef dat soort shit niet meer te pikken.'

Bij Het Nieuwsblad wou Hermans niet dieper in gaan op het waarom: ‘De mensen over wie het gaat, weten het wel.’

De VRT hoort het echter in Keulen donderen, zegt een woordvoerster. ‘We hebben intern gepolst, maar onze programmamakers vallen uit de lucht.’

In de wandelgangen van de Reyerslaan is net hetzelfde te horen. 'Waar gaat dit over? Het is al een hele tijd geleden dat Dalilla Hermans nog te gast was in een van onze programma’s. Dat had er vooral mee te maken dat het heel moeilijk was om haar te pakken te krijgen. Het moest via haar manager gaan, en dat duurde vaak een hele tijd. Maar echt, met de hand op het hart, er is nooit een zwaar incident geweest. We staan open voor een gesprek met haar, maar dan moeten we wel weten waarover het gaat.'

Zondag postte Hermans zelf een nieuwe boodschap op Instagram. “Bedankt iedereen voor de reacties en berichtjes. Het ergste is dat negen op de tien reacties waren begrijp ik helemaal en heb ik ook meegemaakt.’ Hermans wil ook nog benadrukken ‘dat er wel echt heel veel mensen met het hart op de juiste plaats voor de openbare omroep werken’. ‘Ik hoop dat de toekomst zal uitwijzen dat ik ongelijk heb.’