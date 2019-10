Vlaanderen en Antwerpen geven stand van zaken van 'De Grote Verbinding'

In Antwerpen stellen het stadsbestuur en de Vlaamse regering maandagnamiddag een stand van zaken voor rond de plannen voor enerzijds de Oosterweelverbinding en anderzijds de overkapping van de Antwerpse ring.

Terwijl de Oosterweelverbinding de Antwerpse mobiliteitsknoop moet helpen oplossen, heeft de overkapping van de ring tot doel de leefbaarheid in de omgeving sterk te verbeteren. De persconferentie volgt slechts enkele dagen na de tiende verjaardag van de Antwerpse volksraadpleging die een einde maakte aan het concept van de brug Lange Wapper als bijkomende Scheldekruising.

Onder meer kersvers Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld), Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en overkappingsintendant Alexander D'Hooghe zullen maandag aanwezig zijn op wat de stad de lancering van 'De Grote Verbinding' noemt.

De Grote Verbinding

Dat is niet alleen de naam van het Antwerpse bestuursakkoord, maar ook van het toekomstproject dat moet zorgen voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen en schone lucht en voor een verbinding tussen de wijken aan beide kanten van de Antwerpse ring. Het gaat om de realisatie van het Toekomstverbond dat Antwerpen, Vlaanderen en actiegroepen sloten om het Oosterweeldossier uit het slop te halen en te koppelen aan de overkapping van de Antwerpse ring.

De bouw van de Oosterweelverbinding is intussen begonnen op Linkeroever. Wat de overkapping betreft, werkten zes ontwerpteams in 2017 en 2018 elk een deelgebied uit en zijn er 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd die prioriteit krijgen om te worden gerealiseerd. Voorziene kostprijs: 1,25 miljard euro. Het gaat onder meer om zeven 'Ringparken' en een fietsbrug over de Schelde.