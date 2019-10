Pieter De Crem geen kandidaat-voorzitter CD&V

Minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Aalter Pieter De Crem is geen kandidaat om voorzitter te worden van CD&V. Dat zegt hij op Facebook.

'Ik meen dat, binnen de huidige partijstructuur, CD&V nog niet rijp is voor mijn visie omtrent haar positionering en (pertinente) bestaansgrond. Wellicht is dat in de toekomst wel het geval', aldus De Crem. 'Desalniettemin blijf ik als minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Aalter in mijn politieke actie de eigenheid en identiteit van de christendemocraten voortdurend uitdragen, verdedigen en scherp stellen.'

'Nog niet rijp'

De Crem is niet de eerste die niet kandideert omdat de partij 'nog niet rijp' is voor zijn ideeën. Eerder bedankte kamerlid Hendrik Bogaert om een gelijkaardige reden voor de eer.

Maandagmorgen om 8 uur moeten de kandidaturen voor het CD&V-voorzitterschap binnen zijn. Er hebben zich al zeven kandidaten gemeld: Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem, Raf Terwingen, Sammy Mahdi, Walter De Donder, Joachim Coens en Christophe Vermeulen.