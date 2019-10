Ook Storck krijgt Cercle niet aan de praat: hekkensluiter verliest kansloos van Charleroi

Bernd Storck is er zondagavond niet in geslaagd om een noodlijdend Cercle Brugge te reanimeren.

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. In Moeskroen kunnen ze erover meepraten. Bernd Storck is zo’n beetje een combinatie van twee heren met de voornaam Georg(es), die in een ver verleden het Belgisch voetbal vooral kleurden omdat ze pietjes precies waren. Kessler en Leekens hadden de gewoonte om overal nieuw meubilair te laten aanrukken en de hele organisatie overhoop te halen. Storck moet niet onderdoen. Zo trok hij meteen weg uit de catacomben en installeerde zich boven op het secretariaat in het vrijgekomen bureau van ex-directeur François Vitali. De Duitser zette afgelopen week bij Cercle alles op zijn kop. “Omdat het nodig is”, draaide Storck niet om de hete brij heen. Bij Cercle zijn ze er in alle geledingen ondertussen achter dat het gedaan is met de Club Med.

Geen reset

Op het veld was het ook volop wissels turven. Dat Loic Badiashile in doel sneuvelde, was geen toeval. De huurling van Monaco had zich zogezegd geblesseerd op training, maar merkte dat hij niet zou spelen en zaterdag luidde het plots dat hij een lichte hersenschudding had opgelopen. Hubert in doel dus, maar daar bleef het niet bij. Ueda, Hazard en Donsah keerden terug en good old Johanna Omolo werd rechtsachter. Storck haalt ook graag spelers uit het niets. Hij deed het bij de Hongaarse nationale ploeg, maar ook bij Moeskroen. Niemand had al gehoord van Franck Boya, maar Storck toverde hem plots uit zijn hoge hoed en maakte er een felbegeerde middenvelder van. Hetzelfde met Adriën Bongiovanni bij Cercle. De Luikenaar heeft een moeilijke zomer achter de rug. Hij werd papa en sloeg soms trainingen over. Gisteren kreeg hij zijn kans, maar Cercle Brugge blijkt voorlopig Moeskroen niet.

De mentale reset die Storck van zijn spelers en ook de fans had gevraagd, leek niet direct gelukt. Storck stond amper vijf minuten langs de lijn of Morioka had al gescoord voor Charleroi. Het nieuwe Cercle was niet meer dan een flauw afkooksel van dat van Mercadal. Net zoals de sportieve malaise niet de fout van de ontslagen Fransman was, kan en mag Storck nu ook niet veroordeeld worden na amper één trainingsweek. Het zal behelpen worden tot Nieuwjaar, want met deze kern is en blijft het moeilijk.

Na nog geen halfuur was het effect van de trainerswissel al weg. Charleroi moest niet eens goed spelen en raapte gewoon de steken op. Het ging er als de boter door en Bruno en Diagne hadden al na een dik halfuur de match beslist. De experimenten met Omolo en Bongiovanni werden snel weer afgevoerd. Nog voor de rust mocht de Keniaan weer naar de kant en Bongiovanni mocht blij zijn dat hij slechts geel kreeg voor een wilde tackle en bleef na de rust binnen. De tweede helft was een maat voor niks dus. Het was 0-3 en het bleef 0-3, al waren er nog tal van mogelijkheden voor beide doelen. Is er nog hoop voor Cercle? Misschien toch een sprankeltje. Na de rust toonde de ploeg weerbaarheid en Storck had ze blijkbaar nog kunnen oppeppen. Mits wat geluk zaten er zelfs een paar goals in en Dessololeil moest onder hoge druk zelfs een bal van de lijn halen.