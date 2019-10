Waarom de Brexit-deal dit weekend dan toch niet beklonken werd. Maar binnenkort wellicht wel

Het had gebeurd moeten zijn, dit weekend. Het Britse Parlement had de Brexit-deal van Boris Johnson moeten goedkeuren. De ontknoping leek nog nooit zo dichtbij. Maar de stemming werd uitgesteld.

Het is de zoveelste plotwending in de dramatische soap die de Brexit al drie jaar is. Vanwaar dit nieuwe uitstel? En hoe moet het nu verder. Brexit-watcher Dominique Minten en Europa-journalist Bart Beirlant vertellen.

