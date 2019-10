Hendrik Bogaert geen kandidaat-voorzitter CD&V

Kamerlid Hendrik Bogaert is geen kandidaat om voorzitter te worden van CD&V. Dat zegt hij op Twitter.

‘Ik stap zelf niet in de race, het is te vroeg voor mijn ideeën in de partij, zoals het ideologisch essay ‘In vrijheid samenleven’ en mijn strategische visienota. Veel geleerd in deze periode, dank voor vriendschap, steun en aanmoediging’, zegt Bogaert zondagnamiddag in een tweet.

Maandagmorgen om 8 uur moeten de kandidaturen voor het CD&V-voorzitterschap binnen zijn. Er hebben zich al zeven kandidaten gemeld.

Succes aan alle kandidaten. ????

Ik stap zelf niet in de race, het is te vroeg voor mijn ideeën in de partij, zoals het ideologisch essay 'In vrijheid samenleven' en mijn strategische visienota. Veel geleerd in deze periode, dank voor vriendschap, steun en aanmoediging. ???? — Hendrik Bogaert (@hendrikbogaert) October 20, 2019

Traditionele volkspartij

Bogaert, die op 26 mei lijsttrekker voor de Kamer was in West-Vlaanderen, behoort tot de rechtervleugel van CD&V. Na de verkiezingsnederlaag analyseerde een werkgroep met de twaalf zogeheten ‘apostelen’ de verkiezingsnederlaag van de christendemocraten. Bogaert maakte geen deel uit van die werkgroep, maar kwam met een eigen visie.

Volgens Bogaert moet CD&V evolueren naar een ‘centrumrechtse traditionele volkspartij’, die pleit voor een hogere integratiedruk op nieuwkomers en respect vraagt voor tradities. Bogaert pleitte ook voor het behoud van kernenergie om de CO2-uitstoot te laten dalen.

Over een eventuele kandidatuur sprak Bogaert zich toen niet uit. Heel wat kandidaten die zich nu al meldden, hebben een eerder links profiel. Sommigen binnen CD&V verwachtten daarom dat Bogaert alsnog zijn kans zou wagen. Maar hij doet dus niet mee.