Kirsten Flipkens hoopt op dubbelspel met Elise Mertens in Tokio: “Zouden mooi team vormen”

Kirsten Flipkens slaagde er zondag na een zware week niet in het dubbelspel te winnen op de Kremlin Cup in Moskou (840.130 dollar). Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands verloor de Kempense in de finale op het Russische hardcourt van de Japanners Shuko Aoyama en Ena Shibahara. Achteraf blikte Flipkens vooruit naar Tokio, waar ze een duo vormen met Elise Mertens.”

Flipkens heeft de smaak van het dubbelspel echter te pakken en denkt al aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. “In Rio de Janeiro beleefde ik drie jaar geleden schitterende tijden (ze klopte er Venus Williams om er vervolgens pas in de derde ronde uit te gaan, nvdr.), maar het wordt moeilijk om me opnieuw te plaatsen voor het enkelspel. In het dubbelspel denk ik wel dat ik een mooi team zou vormen met Elise Mertens. Ik hoop dus dat we als team naar Japan kunnen gaan, dat zou leuk zijn”, bekende Flipper zondag in Moskou.