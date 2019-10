Op Studio Brussel getuigden zes Vlaamse sportjournalistes over ongepaste voorstellen, intimidatie en voortdurende onderschatting tijdens hun werk. ‘Het begint met berichtjes over hoe je eruitziet, maar na een tijdje gaat het over uitnodigingen om seks te hebben op hotel.’

Ter gelegenheid van de sportbeurs Will in Kortrijk Expo wijdde Studio Brussel-presentator Stijn Vlaeminck zijn zondagochtendprogramma Bij Vlaeminck aan vrouwen in de sport. Gwenda Stevens van de women ...