Geen maandelijkse autovrije zondag in Kortrijk

Net geen 10.000 Kortrijkzanen brachten een stem uit in het allereerste digitale referendum in ons land. 57 procent stemde tegen een maandelijkse autovrije zondag.

Tot en met vandaag konden alle Kortrijkzanen via hun computer, smartphone of tablet stemmen over het al dan niet invoeren van een maandelijkse autovrije zondag in het centrum van Kortrijk. Elke inwoner kreeg daarvoor begin oktober een brief met een unieke code waarmee hij/zij kon inloggen en stemmen op de website.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne toont zich opgetogen over het aantal deelnemers. Voor een geldig referendum was de lat op 2.000 stemmers gelegd. ‘Dit is een bewijs dat basisdemocratie en directe democratie werkt’, zegt hij. ‘Het debat leeft ook, overal werd er over mobiliteit gesproken in onze stad.’

Uiteindelijk stemde 57 procent van de kiezers tegen het voorstel. ‘De uitslag is zeer helder’, zegt Vanquickenborne. De mensen hebben duidelijke taal gesproken, voor hen volstaat een jaarlijkse autovrije zondag. Daar moeten we niet flauw over doen.’

Nieuwe editie

Kortrijk was de eerste stad in België die een digitaal referendum organiseerde, iets waar Open VLD-burgemeester Vincent Van Quickenborne graag prat op ging. Volgend jaar keert het referendum alvast terug ‘met een nieuwe stelling’, staat te lezen op de website van de stad. ‘Deze keer zullen jullie mee kunnen bepalen wat de vraag zal zijn.’