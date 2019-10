Jelena Ostapenko steekt in Luxemburg derde WTA-titel op zak, Belinda Bencic juicht in Moskou

De Letse Jelena Ostapenko (WTA 63) heeft zondag het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. In de finale was ze met 6-4 en 6-1 te sterk voor de Duitse Julia Goerges (WTA 26). In het WTA-toernooi van Moskou ging de zege naar de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 10).

Jelena Ostapenko. Foto: AFP

Voor de 22-jarige Ostapenko, die een wildcard kreeg, is het de derde WTA-titel. Ze opende haar erelijst in 2017 door verrassend Roland Garros te winnen. Enkele maanden later mocht ze ook vieren in Seoel. De Letse verloor ook al vijf finales, waaronder vorige week in Linz.

Julia Goerges was de titelverdedigster en het tweede reekshoofd in Luxemburg. De 30-jarige Duitse blijft voorlopig steken op zeven titels, waaronder een dit jaar (in Auckland).

Belinda Bencic verovert titel

De Zwitserse Belinda Bencic (WTA 10) heeft zondag de Kremlin Cup (840.130 dollar) in Moskou gewonnen. In de finale op het Russische hardcourt versloeg het derde reekshoofd de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 40) met 3-6, 6-1 en 6-1.

Voor de 22-jarige Bencic, die in de kwartfinales Kirsten Flipkens had uitgeschakeld, is het de zesde toernooizege (inclusief twee uit de 125-Series). Begin dit seizoen triomfeerde de Zwitserse op het hoog aangeschreven toernooi van Dubai. Tijdens de voorbije US Open haalde Bencic de halve finales, haar beste resultaat tot dusver op een grandslam.

Dankzij haar goede prestatie in Bern plaatste Bencic zich ook als achtste en laatste speelster voor de WTA Finals in het Chinese Shenzhen (27/10-3/11).

Anastasia Pavlyuchenkova (28) mikte zondag op een dertiende WTA-titel, de eerste dit jaar. Vorige maand was ze ook al verliezend finaliste in Osaka.