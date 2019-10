Flipkens grijpt in Moskou naast titel in dubbelfinale

Kirsten Flipkens is er zondag niet in geslaagd het dubbelspel te winnen op de Kremlin Cup in Moskou (840.130 dollar). Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands verloor de Kempense in de finale op het Russische hardcourt van de Japanners Shuko Aoyama en Ena Shibahara. Na 1 uur en twee minuten stond de 6-2, 6-1 eindstand op het scorebord.

De 33-jarige Flipkens mikte in Moskou op een zesde WTA-titel in het dubbel, de tweede dit seizoen na winst in Mallorca met Johanna Larsson. Met de Zweedse won ze ook titels in Linz (2018) en Seoel (2016). Flipkens won eveneens de dubbeltoernooien van Lugano (in 2018, met Elise Mertens) en Rosmalen (in 2017, met Dominika Cibulkova).

Zeven keer eerder verloor Flipkens een dubbelfinale, waaronder deze zomer in Eastbourne met Mattek-Sands.

In het enkelspel kwam er vrijdag een einde aan het toernooi van ‘Flipper’. In de kwartfinales verloor ze met 7-6 (10/8) en 6-1 tegen het Zwitserse derde reekshoofd Belinda Bencic (WTA 10). Die speelt in de finale tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 40).