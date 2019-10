‘Duizenden Rohingya-vluchtelingen bereid naar Bengalees eiland te verhuizen’

Duizenden Rohingya-moslims die in vluchtelingenkampen verblijven in Bangladesh, gaan akkoord om te verhuizen naar een geïsoleerd eiland in de Golf van Bengalen. Volgens de Bengalese commissaris voor vluchtelingen, Mahbub Alam, gaat het om 6.000 tot 7.000 mensen.

De regering van Bangladesh speelt al langer met het idee om 100.000 Rohingya-vluchtelingen te verhuizen naar het eiland Bhashan Char. Volgens Mahbub Alam worden op het eiland, dat op een uur varen van het vasteland ligt, momenteel de nodige voorzieningen gebouwd.

De verhuizing zou in december zou kunnen beginnen, tegen een tempo van zowat 500 vluchtelingen per dag. Vertegenwoordigers van de Rohingya en ook van de Verenigde Naties zouden de komende weken het eiland kunnen bezoeken.

De Bengaalse regering ziet de overplaatsing van (voorlopig) 6.000 tot 7.000 mensen naar het eiland als een oplossing voor de overbevolkte vluchtelingenkampen in het district Cox’s Bazar, nabij de grens met Myanmar. Zowat 740.000 Rohingya ontvluchtten in 2017 de militaire repressie in Myanmar. Ze kwamen in Cox’s Bazar terecht bij de circa 200.000 vluchtelingen die hen al waren voorgegaan.

Dijk van drie meter

Mensenrechtenorganisaties zijn niet overtuigd van de Bengaalse plannen. Zij klagen aan dat Bhashan Char wel eens zou kunnen overstromen tijdens het moessonseizoen. De afgelopen decennia hebben cyclonen duizenden mensenlevens geëist in het estuarium van de rivier Meghna, waar het eiland ligt.

Volgens lokale vertegenwoordigers zou er een dijk van drie meter gebouwd zijn rond het eiland om zulke scenario’s te voorkomen.