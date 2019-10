In de Egyptische stad Luxor is een bijzondere archeologische vondst voorgesteld. Er werden maar liefst dertig sarcofagen getoond, de grootste ontdekking in een eeuw tijd. Bekijk de sarcofagen in de video hierboven.

De ontdekking zal vanaf volgend jaar te zien zijn in het grote Egyptische museum in Gizeh. Daarvoor wordt ook de sarcofaag van Toetanchamon gerestaureerd.