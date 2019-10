Europees kampioene Annemarie Worst domineert Wereldbekercross in Bern, Sanne Cant stelt teleur

Annemarie Worst heeft in het Zwitserse Bern de derde manche van de Wereldbeker gewonnen. De Europese kampioene reed al in de openingsronde weg van de concurrentie en haalde solo de finish.

Voor Europees kampioene Annemarie Worst en wereldkampioene Sanne Cant was het de eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Beide dames lieten in september immers het Amerikaanse tweeluik Iowa City-Waterloo voor wat het was. Worst leek er in haar eerste Wereldbekercross wel zin in te hebben en ging in de openingsronde meteen in de aanval. Niemand had een antwoord in huis. Ook Sanne Cant niet: onze landgenote kende geen goede start en moest meteen achtervolgen.

Dat niemand Worst nog zou terugpakken, stond al snel vast. Ook de tweede plaats was halverwege de wedstrijd al weg: Ceylin del Carmen Alvarado reed weg van de concurrenten, maar kwam niet dichter bij landgenote Worst. De Europese kampioene won uiteindelijk met meer dan een halve minuut voorsprong op Alvarado. De derde plaats ging naar de Britse Anna Kay. Sanne Cant werd achtste.