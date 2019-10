Record van 2 miljoen pv’s voor overdreven snelheid in eerste helft 2019

In de eerste helft van het jaar zijn er in België meer dan 2 miljoen processen-verbaal uitgeschreven voor overdreven snelheid. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Het waren er nooit eerder zo veel.

De groei was het grootst in het Brussels Gewest, waar de politie maar liefst 28 procent meer pv’s uitdeelde dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat bracht het totaal op iets meer dan 142.000. In Vlaanderen waren het er 1,5 miljoen: een toename met bijna 8 procent. In Wallonië bleef het aantal vastgestelde overtredingen nagenoeg stabiel, met 430.375 pv's.

De toename van de overtredingen situeert zich vooral binnen de marge van 0 tot 10 kilometer per uur boven de snelheidslimiet, en in mindere mate tussen 10 en 20 kilometer per uur te snel. In de categorie van de zwaardere overtredingen was de eerste jaarhelft van 2019 helemaal geen uitzonderlijke periode.

De gedetailleerde cijfers vindt u op de website van de federale politie.